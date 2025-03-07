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Хегсет сообщил о приверженности США к приостановке помощи Украине

Хегсет: США воодушевлены сигналами из Киева, но помощь пока на паузе
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Белый дом воодушевлен сигналами из Киева, однако решение о приостановке помощи остается в силе. Об этом 6 марта заявил глава минобороны США Пит Хегсет, отвечая на вопросы представителей СМИ.

«Мы очень воодушевлены теми признаками, которые мы видим. В конечном счете он [президент США Дональлд Трамп] примет решение, но пока это (помощь Украине. — Ред) на паузе», — приводит его слова агентство Anadolu Ajansı.

Глава Пентагона отметил, что Штаты ожидают от Украины истинного стремления к мирному урегулированию. По его словам, Трамп внимательно следит за тем, что говорят и делают в Киеве в отношении этого процесса.

Трамп приостановил оказание военной помощи Украине. Почему это важно

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт. Также он отметил, что российское государство готово к честному разговору по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность.

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