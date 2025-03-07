В Париже продали принадлежащий Наполеону экземпляр Гражданского кодекса Франции

Принадлежавший ранее императору Франции Наполеону Бонапарту экземпляр Гражданского кодекса был продан на аукционе за €395 тыс. Об этом 6 марта сообщил аукционный дом Tajan.

Уточняется, что Наполеон оставил этот экземпляр в замке Сен-Клу, после того как в 1814 году был отправлен в ссылку на остров Эльба. После этого документом владела семья одного из помощников и последователей императора — Этьена Шарве, который и был управляющим замка.

«С момента падения Первой империи кодекс хранился в одной семье», — заявили на сайте аукционного дома.

26 февраля билет с дебютного матча российского хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продали на аукционе за $10,5 тыс. Ранее, 8 февраля, на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке скрипку Страдивари продали за $11,25 млн.