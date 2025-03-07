Названа возможная причина смерти режиссера Ильи Шерстобитова

Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти режиссера Ильи Шерстобитова. Об этом в четверг, 6 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ. <…> Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — говорится в сообщении.

После госпитализации Шерстобитов связывался с коллегами и просил перенести занятия со студентами, отмечает сайт kp.ru.

О смерти режиссера Ильи Шерстобитова стало известно 5 марта. Он скончался в возрасте 48 лет. 8 февраля мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. 5 марта он скончался в больнице.

По словам близкой подруги режиссера, его экстренно привезли в реанимацию, где врачи провели срочную операцию, пишет ИА Регнум.

Шерстобитов преподавал на режиссерском факультете ГИТР. Был известен по фильму «Каникулы президента». Также он продюсировал такие сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Всего он выступил продюсером более 20 фильмов и сериалов, уточняет RT.