Минэкономразвития раскритиковало законопроект «о российской полке»

Минэкономразвития раскритиковало последнюю версию законопроекта о «российской полке», а именно формулировку основного понятия, какую продукцию можно отнести к отечественной. Об этом рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Авторы документа уверены, что в эту категорию должны входить товары, которые изготавливают в стране, причем отечественные акционеры, неподконтрольные иностранцам.

Минэкономразвития в своем отзыве уточнило: во-первых, предлагаемые нормы конфликтуют с уже действующим регулированием. Так, например, в России и в целом в ЕАЭС уже используют декларации или сертификаты о происхождении продукции. Как раз в них фиксируют место ее производства. Такие документы нужны для того, чтобы снижать или обнулять компаниям ввозные пошлины в том случае, если между странами-поставщиками есть режимы преференций.

Во-вторых, подчеркнули в МЭР, законопроект рискует ограничить в правах иностранных обладателей товарных знаков, которые развернули в РФ производство полного цикла. Уже не говоря о том, что компании не обязаны регистрировать товарные знаки. Это право производителя, а не его обязанность, добавили в ведомстве. Поэтому в случае принятия проекта «о российской полке» отечественным изготовителям придется тратить силы и финансы на регистрацию своих брендов в Роспатенте.

В Минпромторге сказали, что законопроект предлагает регулирование, которое ранее в России не применяли, поэтому обсуждение его положений — нормальный рабочий процесс. Тем более ведомство уже подготовило обновленную версию законопроекта и предложило его рассмотреть коллегам.

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