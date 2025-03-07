Флагманский центр НИИ Склифосовского принял почти 120 тыс. пациентов за два года
За два года флагманский центр НИИ Склифосовского в Москве принял почти 120 тыс. пациентов. Об этом в четверг, 6 марта, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, чаще всего пациенты поступали с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля, квалифицированную помощь им оказывали в течение суток, пишет ИА Регнум.
«Склиф» одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
В центре оборудованы гибридные операционные, также есть своя вертолетная площадка. Кроме того, круглые сутки пациенты и родственники могут получить психологическую поддержку, уточняет сайт kp.ru.
Мэр подчеркнул, что важную роль играют цифровые сервисы ЕМИАС, отмечает НСН. Например, родные находящихся в реанимации пациентов могут получать SMS с основными показателями здоровья, пишет RT. Также каждый пациент получает браслет с QR-кодом, благодаря которому медперсонал видит данные о нем и быстрее может выполнить назначения врача, вносить в медкарту результаты, сообщает 360.ru.
Все истории болезни ведут в электронном формате, они сохраняются в единой системе.