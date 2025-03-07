Пожарные потушили горевшую на площади 300 кв. м сухую растительность в Анапе
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 300 кв. м в Анапе. Об этом 6 марта сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
«В 22:44 [была] полная ликвидация», — заявили в ведомстве.
О возгорании сухой растительности на поле сообщалось ранее в этот же день.
Также 6 марта в Приморском крае у национального парка «Земля леопарда» ликвидировали крупный природный пожар, который угрожал экосистеме парка. Сотрудники заповедника совместно со специалистами КГБУ «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» остановили распространение огня вглубь особо охраняемой природной территории.