В Швейцарии заявили о желании углубить сотрудничество с оборонным агентством ЕС
Парламент Швейцарии в четверг, 6 марта, проголосовал в поддержку резолюции, которая призывает правительство страны занять более решительную позицию в отношении европейской политики безопасности и изучить возможности более тесного сотрудничества с ЕС.
В сообщении на сайте парламента говорится, что резолюция была принята в парламенте в четверг 115 голосами за и 66 против, при этом три депутата воздержались от голосования.
Парламент рекомендует правительству изучить дальнейшие возможности сотрудничества с ЕС в области политики безопасности. При этом представители левоцентристского крыла в совете потребовали, чтобы Федеральный совет занял более решительную позицию в отношении авторитарных тенденций.
Ранее в этот день саммит ЕС принял решение об автономности финансирования военных программ. Кроме того, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне блока.
Евродепутат Тьерри Мариани 6 марта поделился с «Известиями», что для проведение плана по перевооружению Европы глава ЕК задействует ст. 122 Договора о функционировании Евросоюза. По словам политика, использование статьи может быть оправданно в случае крайней необходимости.