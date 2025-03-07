Эксперты предупредили россиян об усилении мошеннической активности перед 8 Марта

С приближением 8 Марта мошенники становятся более активными. Они создают ложные предложения о знакомствах, рассылают вредоносные поздравительные картинки в социальных сетях и сообщения о распродажах. Это следует из данных ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 7 марта.

В кредитной организации рассказали, что мошенники создают на сайте знакомств или в приложении фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. В общении с женщинами они стараются вызвать доверие, а потом придумывают различные «проблемы», которые требуют финансовой помощи. Доверчивые собеседницы переводят аферистам деньги. При этом злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции.

Еще одна схема — доставка цветов. Женщинам звонят и сообщают о якобы заказанной доставке цветов на их имя. Для получения букета просят назвать адрес доставки и код из СМС-сообщения, который оказывается от входа в личный кабинет госпортала или банковского приложения, отметили эксперты.

Кроме того, мошенники рассылают вредоносные поздравительные открытки. При открытии файла на устройство загружается вредоносная программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к управлению смартфоном жертвы, объяснили в банке.

Также россияне могут получить фишинговые письма с якобы подарками по промокоду. Часто такие ссылки ведут на фальшивые страницы маркетплейсов, на которой просят внести персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины — последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Он посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личными данными, паролями или финансовой информацией с незнакомыми людьми.

В конце февраля в «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям» о том, что онлайн-мошенники перед церемонией вручения премии «Оскар» стали создавать скам-ресурсы, чтобы украсть данные и деньги у киноманов. Эксперты уточнили, что для бесплатного просмотра фильмов, номинированных в этом году на престижную награду, злоумышленники просили пользователей Сети выполнить определенные действия и в итоге узнавали платежные данные.