Бой с теми: Ефремов хочет вернуться домой, Йовович борется с монстрами

В прокат выходит комедия «Дорогая, я больше не перезвоню», в которой герой Никиты Ефремова страдает синдромом отложенной жизни, пока не попадает в загробный мир. Никита Кологривый, Валентина Ляпина и Александр Метелкин вновь примеряют на себя образы сказочных героев в современной «Царевне-лягушке». Героиня Анастасии Талызиной попадает в день сурка в комедии «Один хороший день», а персонаж Миллы Йовович вновь встречается лицом к лицу с монстрами в фэнтези «В потерянных землях» по Джорджу Мартину. Для поклонников спортивных драм — «Роднина» об известной советской фигуристке. «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.

«Дорогая, я больше не перезвоню» 12+

Режиссер: Александр Фомин. В ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова, Ангелина Пахомова, Роберт Юсупов, Евгений Шварц.

«Дорогая, я не перезвоню» — последний фильм актрисы Евгении Добровольской, которой не стало в январе 2025 года. В картине она сыграла мать главного героя. Молодой рекламщик Даня в исполнении Никиты Ефремова страдает синдромом отложенной жизни. В общем-то, как и многие из нас, парень ежедневно сгорает на работе, теша себя призрачными мечтами о будущем, когда заработает столько, чтобы наконец остановиться и насладиться этим «здесь и сейчас». В его представлениях — в особняке у моря с красоткой из соцсетей.

Суждено ли планам сбыться? Внезапно парень впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира в виде аэропорта из его последней рекламы. Вот уж ирония судьбы: полеты — один из главных страхов Дани, а там всего два пути, точнее, два рейса — в ад или в рай в зависимости от баланса хороших и плохих поступков. По запросу можно получить выписку грехов. Даня не теряет надежду найти другую дверь — домой, обратно в мир живых, а пока коротает время с такими же бедолагами в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню». Съемки фильма проходили в декорациях, построенных на «Мосфильме». А для создания фантастических потусторонних миров были использованы передовые технологии съемки на LED-экранах.

«Роднина» 6+

Режиссер: Константин Статский. В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков.

Спортивная драма, основанная на реальных событиях. Байопик посвящен биографии советской фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. На экране ее воплотила актриса Владислава Самохина. Режиссером выступил Константин Статский, снимавший «Мажора» с Прилучным и «Вашу честь» с Меньшиковым.

В центре сюжета — путь чемпионки от первых шагов на льду, когда она поняла, что нашла свое признание, до победы на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Судьба преподносила ей испытания не только на спортивной арене. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, благодаря невероятной силе духа и жажде победы Ирина Роднина смогла бросить вызов всему миру — вернулась на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

«Царевна-лягушка» 6+

Режиссер: Александр Амиров. В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Жанна Маркевич.

Знакомый многим поколениям фольклорный сюжет оживает на большом экране в современных реалиях со всеми вытекающими. Лягушка живет в пруду городского парка. Дни коротает за просмотром фильмов в летнем кинотеатре, пока однажды не ловит... нет, не стрелу — мячик для гольфа и не превращается в прекрасную рыжеволосую девушку. В образе суженого Ивана Царевича — наследник одной состоятельной семьи.

В каст вошли актеры, уже знакомые российскому зрителю по киноверсиям других сказок. Валентина Ляпина, воплотившая на экране Царевну-лягушку, была Принцессой в недавних «Бременских музыкантах». Никита Кологривый в 2023-м в образе Емели рассекал на печи в фильме «По щучьему велению», а теперь примерил на себя Кощея (настоящего, как в сказке, а не вроде того Кащея из «Слова пацана» — хотя что-то общее у них определенно есть). А Александра Метелкина, а-ля Ивана Царевича, мы помним по роли матроса Ивана в «Летучем корабле».

«Один хороший день» 16+

Режиссер: Кирилл Белевич. В ролях: Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Альбина Кабалина, Добрыня Оболенский, Эрик Яралов, Дмитрий Бергер.

Режиссер Кирилл Белевич — один из сценаристов «Мы из будущего» (2008) — в своей новой работе обращается к идее «Дня сурка». Жертвой загадочной временной петли оказывается героиня Анастасии Талызиной, известной по «Кентавру» с Юрой Борисовым и недавнему «Танго на осколках».

Молодая девушка Катя живет в поселке городского типа с говорящим названием Жупа и всей душой мечтает вырваться из провинции, чтобы стать крутым модельером. Еще больше мотивации свалить у нее появляется после того, как к ней настойчиво приводят сватать местного парня. Но попытка побега оказывается безуспешной — раз, второй и третий. Катя застревает в одном безумном дне. Но, может быть, он не так уж и плох?

«В потерянных землях» 18+

Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Арли Жовер, Амара Окереке, Фрэйзер Джеймс, Симон Лёф, Дирдри Маллинз, Себастьян Станкевич, Ту Лундинг, Яцек Дзесевич.

Режиссер «Обители зла» Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович презентуют нам новое фэнтези «В потерянных землях». Это экранизация одноименного фантастического рассказа Джорджа Мартина, подарившего миру «Игру престолов».

Цивилизация погибла. Главные герои — могущественная ведьма Серая Элис и бродяга Бойс — отправляются в путь через призрачную пустошь, где не действуют законы природы и всюду подстерегают монстры. Цель — найти источник силы, который способен обращать человека в зверя. Зарубежные критики от фильма остались не в восторге. Он заработал всего 21% позитивных отзывов на Rotten Tomatoes.

«Красный шёлк» 16+

Режиссер: Андрей Волгин. В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань, Жаргал Бадмацренов.

Остросюжетный экшен «Красный шёлк» продолжает работу в российском кинопрокате. Действие разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе с иностранными разведчиками и головорезами под видом обычных пассажиров. Все они охотятся за спрятанными в составе секретными документами, которые определят будущее СССР и Китая.

Это первый российский фильм, который покажут на экране в формате HFR 60 FPS. То есть вместо традиционных 24 кадров в секунду частота обновления составит 60, что позволит зрителям почувствовать динамику детектива. Уникальный опыт, по словам режиссера Андрея Волгина, удалось реализовать благодаря Объединенной сети кинотеатров «Формула кино и Синема Парк».