Метеорологи спрогнозировали облачную погоду 8 марта в Москве

В Москве ожидается преимущественно облачная погода 8 и 9 марта. Это следует из данных метеорологов сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия» 7 марта.

Уточняется, что 8 марта не ожидаются осадки. Порывы слабого юго-западного ветра будут доходить до 3,6 м/с. Утром температура составит +1…+2 градуса, днем сохранится на уровне +8, а к ночи опустится до +2…+4. В подмосковных городах Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово температура в течение дня составит около +6 градусов.

9 марта в столице также ожидается облачность, в течение дня не ожидаются осадки. Утром в воскресенье минимальная температура составит +2, а максимальная достигнет +4 градусов. Согласно прогнозу, днем она поднимется до +7…+8 градусов. Ночью температура составит +2…+3 градуса. Ветер будет умеренным, днем его порывы достигнут 4 м/с. В центральных районах столицы в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в других частях города.

Метеорологи «Яндекс Погоды» спрогнозировали, что в Московской области 9 марта также не ожидаются осадки. При этом температура будет держаться на уровне столичных значений или максимум на один градус ниже.

4 марта начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал «Известиям», что в Москве температура 8 и 9 марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Синоптик также отметил, что к выходным весь снег, который выпал в последние несколько дней, растает.