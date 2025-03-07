Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России
Мир
Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США
Мир
Израиль допустит ограниченное число мусульман из Палестины на Храмовую гору в Рамадан
Общество
В Москве зафиксирован первый весенний рекорд тепла
Мир
Орбан указал на мировую изоляцию Евросоюза
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала пропавшего 18 лет назад без вести мужчину
Мир
В АдГ призвали изменить конституцию ФРГ ради собственного ядерного оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 7 марта
Общество
Доходы Telegram-ботов с персональными данными оценили в 15 млрд рублей
Мир
Трамп призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников
Общество
Более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта
Наука и техника
В РФ создали прототип транзистора для перспективной силовой электроники
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение
Мир
Премьер Италии Мелони предложила включить Украину в действие пятой статьи НАТО
Мир
Численность бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века
Экономика
Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок
Сюжет:

Метеорологи спрогнозировали облачную погоду 8 марта в Москве

«Яндекс Погода»: 8 и 9 марта в Москве не ожидаются осадки
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве ожидается преимущественно облачная погода 8 и 9 марта. Это следует из данных метеорологов сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия» 7 марта.

Уточняется, что 8 марта не ожидаются осадки. Порывы слабого юго-западного ветра будут доходить до 3,6 м/с. Утром температура составит +1…+2 градуса, днем сохранится на уровне +8, а к ночи опустится до +2…+4. В подмосковных городах Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово температура в течение дня составит около +6 градусов.

9 марта в столице также ожидается облачность, в течение дня не ожидаются осадки. Утром в воскресенье минимальная температура составит +2, а максимальная достигнет +4 градусов. Согласно прогнозу, днем она поднимется до +7…+8 градусов. Ночью температура составит +2…+3 градуса. Ветер будет умеренным, днем его порывы достигнут 4 м/с. В центральных районах столицы в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в других частях города.

Метеорологи «Яндекс Погоды» спрогнозировали, что в Московской области 9 марта также не ожидаются осадки. При этом температура будет держаться на уровне столичных значений или максимум на один градус ниже.

Невероятное начало весны: скачки давления, прогноз на 8 Марта и весь месяц
Зима может задержаться в России еще на один месяц

4 марта начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал «Известиям», что в Москве температура 8 и 9 марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Синоптик также отметил, что к выходным весь снег, который выпал в последние несколько дней, растает.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025