В РФ создадут космический аппарат для сбора космического мусора

Российские ученые создают первый в стране аппарат для сбора космического мусора. Всего в мире насчитывается восемь таких разработок для очистки орбиты. Но уникальность отечественного проекта — возможность его многократного применения.

Разработка представляет собой спутник. Он состоит из нескольких модулей, которые расстыковываются при обнаружении мусора. Захват космических объектов будет осуществляться с помощью сети. Вместе с собранными обломками модуль должен будет вернуться на Землю. Предполагается, что груз сгорит в атмосфере, а модуль упадет в воду, откуда его потом смогут достать. Эксперты уверены, что проблема загрязненной орбиты уже начинает чувствоваться остро, сообщает телеканал «Известия».

Сегодня при запуске экспедиций выбирается окно с наименьшим риском столкновения. По данным авторов проекта, вес всех космических обломков на орбите составляет 8 тыс. т, а количество превышает 100 млн единиц. Крупные спутники и станции способны уворачиваться от мусора, однако это лишь полумера, так как 100-процентной гарантии маневры не обеспечивают, а ремонт обойдется дорого. Это подчеркивает важность отечественного продукта.

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