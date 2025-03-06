Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» в ходе брифинга 6 марта, назвала методы рекрутирования в украинскую армию «кризисом жанра».

«Это уже кризис жанра. Они, видимо, не могут наскрести даже тех, кого заманивают якобы свободными контрактами. Но мы понимаем, какими методами они действуют», — сказала она.

Захарова напомнила о планах украинских властей завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет специальных контрактов.

«Мне кажется, это уже стало понятно даже гражданам Украины, что их [президент Владимир] Зеленский <...> просто издевается над всем народом Украины», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Министерство культуры Украины с 3 марта перестало выдавать «письма содействия» (разрешения на выезд из страны) журналистам и работникам культуры. Решение приняли в связи с тем, что многие военнообязанные не возвращались обратно, опасаясь мобилизации.

Зеленский 8 февраля заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в ВСУ за счет специальных контрактов. Он отметил, что для молодых украинцев будут предусмотрены 1 млн гривен (чуть выше $24 тыс.), бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов, а также специальные условия по ипотеке.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, его действие неоднократно продлевалось. В апреле 2024 года глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.