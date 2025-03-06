СМИ сообщили о неэффективности Storm Shadow для ВСУ без разведданных США
Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow утратили свою эффективность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) без американских разведданных. Об этом 6 марта сообщила газета Daily Mail.
«Поставляемые Британией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент [США Дональд] Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам», — указано в публикации.
Согласно данным издания, решение Вашингтона о запрете передачи разведданных может иметь серьезные последствия, так как для точного наведения Storm Shadow необходимы сведения, предоставляемые США.
5 марта СМИ сообщили, что Соединенные Штаты запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными после того, как украинский лидер Владимир Зеленский четко обозначил свое нежелание урегулировать конфликт мирным путем. К организациям, на которые распространяется запрет, относятся центр правительственной связи Великобритании, шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны.