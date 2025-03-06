В США пассажирский самолет экстренно сел из-за записки с угрозами взрыва

Рейс, следовавший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, экстренно совершил посадку в Чикаго из-за найденной на борту записки с угрозами взрыва. Об этом 6 марта сообщили в издании CBS NEWS.

«В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия с собаками. Одна из них нашла подозрительную сумку. По данным местной полиции, пассажиров эвакуировали, а самолет обыскали.

Полиция не уточнила, была ли реальная угроза на борту воздушного судна, однако известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.

В ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, после аварии они упали в реку Потомак. На борту гражданского авиасудна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил.