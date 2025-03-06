«Форум в большом городе» от VK объединил свыше 7,5 млн человек

Форум прошел 5 марта в Москве и объединил более 90 экспертов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса. Его участниками стали Мария Захарова, Юлия Меньшова, Екатерина Мизулина, Ида Галич, Роза Сябитова и многие другие. Программа включала лекции, пленарные дискуссии и мастер-классы на самые актуальные темы. Мероприятие посетили 1,5 тыс. гостей, а трансляцию посмотрели 7,5 млн человек.

Гостями «Форума в большом городе» стали блогеры, медиаменеджеры, авторы контента и креаторы, которые используют цифровые платформы для самореализации. Трансляция доступна в сообществе форума во «ВКонтакте».

Спикерами форума стали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, которая затронула вопросы современной внешней политики и роли медиа в международных отношениях, а также директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, рассказавшая о медиаграмотности и особенностях медиаконтента. В форуме приняли участие и другие эксперты, формирующие медиапространство, бизнес-среду и культурную повестку.

Одной из тем обсуждения стало создание популярного контента и его влияние на аудиторию. В рамках дискуссии «Искусство вовлечения» эксперты поделились своими методами работы и обсудили значимость медиапродуктов. Известный блогер, продюсер и телеведущая Ида Галич указала на то, что большое количество контента производится именно женщинами, и призвала быть ответственнее в этом вопросе.

«Давайте выбирать, что мы смотрим и что мы производим, помня о том, что у нас подрастает новое поколение», — подчеркнула она.

О культурных кодах и том, как технологии исторически влияют на искусство, поговорили на сессии «От Щелкунчика до цифрового контента».

«Многие художники обеспокоены развитием искусственного интеллекта, но я отношусь к этому философски. Импрессионизм, например, появился благодаря технологическому прорыву — созданию красок в тюбиках. Это произвело революцию в искусстве. Современные технологии тоже неопасны, они просто требуют освоения», — отметила Милена Орлова, главный редактор The Art Newspaper Russia.

По мнению историка-искусствоведа Ольги Свибловой, необходимо научиться жить в цифровом мире и не бояться онлайн-форматов.

«Нет ничего страшного в том, чтобы смотреть балеты на телефоне, хотя театр ничто не заменит», — заключила она.

На сессии, посвященной силе женской интуиции, телеведущая Анфиса Чехова призналась, что считает ее «голосом души». По ее мнению, интуицию ошибочно рассматривают как исключительно женское качество — мужчины просто реже опираются на это чувство, так как чаще сосредоточены на материальных аспектах жизни и социальной реализации.

На сессии «Спорт и контент» обсудили интеграцию спортивных достижений в медиапространство. Участники отметили, что сегодня профессиональный спорт невозможно представить без медийного присутствия, а спортсмены должны учиться работать с аудиторией в Сети, придерживаясь ответственности в создании контента.

«Мы не можем полностью транслировать свою жизнь и показывать всё без ограничений. Аудитория часто просит выкладывать больше, но я предпочитаю делать это в нужное время и в комфортных для себя рамках», — отметила российская фигуристка, серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова.

Программа завершилась специальной сессией «Чего хотят женщины», на которой встретились Герой России космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, дизайнер Артемий Лебедев, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, юморист, шоумен, актер Денис Дорохов. Модератором выступила телеведущая Юлия Барановская.

«Это мероприятие стало не просто дискуссионной площадкой, а пространством для вдохновения, обмена опытом и взаимной поддержки. Здесь встретились сильные, талантливые женщины, чьи идеи и достижения формируют будущее. Мы рады, что этот диалог помогает находить новые смыслы, объединять профессионалов и вдохновлять друг друга на новые свершения», — заявили организаторы форума.