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«Ты в игре» делает еще более доступным футбол в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Согласно исследованию РФС, футбол остается самым популярным видом спорта в России: 40% опрошенных (12–64 года) интересовались им за последние полгода. Популярность хоккея и фигурного катания — 27%. 10% россиян играют в футбол еженедельно (среди мужчин 12–34 лет — почти треть), а пятая часть детей (12–17 лет) обучается игре. Это подтверждает и всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», где на конец февраля лидируют футбольные проекты.

Помимо традиционных секций, футбольных команд и всевозможных турниров участники «Ты в игре» развивают и другие направления, делая футбол не только самым популярным, но и действительно самым доступным. Так, большое внимание энтузиасты в России уделяют занятиям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Например, авторы проекта «Футбол без границ» из Томска, который принимает участие в номинации «Безграничные возможности», хотят вовлечь максимальное количество детей с различными особенностями развития и дать им возможность заниматься спортом и играть в футбол, а также показать людям, что у футбола не может быть никаких границ, независимо от социального статуса и физических возможностей.

В Екатеринбурге проект «Бесконтактный футбол — Битва Стихий: Лига леди и джентльменов» (номинация «Точка старта») направлен на минимизацию травматизма, а также одновременное вовлечение в футбольную игру самых разных людей: мужчин, девушек, детей от 12 лет, людей с особенностями физического и ментального развития. Таким образом энтузиасты адаптируют мужской спорт для разных групп населения.

Похожие задачи и у проекта «Мамы в футболе», который также принимает участие в юбилейном сезоне «Ты в игре» в номинации «Точка старта». Авторы решили организовать футбольные тренировки под руководством профессиональных тренеров для женщин, далеких от спорта. Такая физическая активность помогает участницам отвлечься от повседневной рутины, улучшить физическую форму и завести новые знакомства.

Опросы общественного мнения и поданные заявки для участия в пятом сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» показывают, что футбол остается важной частью жизни жителей России.

Прием заявок для участия в пятом сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года.

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