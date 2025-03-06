Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка

США разрушают мировой порядок. Такое мнение 6 марта выразил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок», — приводит его цитату The Times.

По его посла, американское правительство поставило под сомнение единство всего Запада. Кроме того, Залужный предупредил, что в скором времени НАТО может прекратить свое существование.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 4 марта, что Европейский союз не сможет долгое время финансировать оказание военной помощи Украине без участия США. По его словам, у Европы нет возможности поддерживать средствами боевые действия без значительного ущерба для своих интересов.