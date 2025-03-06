Политика Евросоюза (ЕС) и Украины угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Об этом 6 марта заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Возмутительно, что Европейская комиссия встала на сторону Украины вместо того, чтобы представлять интересы государств-членов. Европейская комиссия предоставила нам четыре гарантии энергетической безопасности, но две из них уже нарушены, поэтому всем ясно, что мы можем полагаться только на себя», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто отметил, что в этих условиях Будапешт и Братислава наладили более тесное энергетическое сотрудничество, чем когда-либо. В частности, по его словам, в 2025 году Словакия уже закупила через Венгрию более полумиллиарда кубометров газа.

«Мы добились того, что российские нефтепродукты, перерабатываемые в Братиславе, могут использоваться и в Венгрии, и <...> вместе боремся с <…> дискриминацией в отношении атомной энергетики», — добавил министр.

Ранее, 2 марта, Сийярто заявил, что Брюссель нарушил две гарантии, которые давал Будапешту в сфере энергетической безопасности. Во-первых, по его словам, ЕС обещал провести переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины с участием венгерской стороны, однако этого не произошло.

Во-вторых, как отметил глава МИД Венгрии, Брюссель гарантировал, что Киев не будет атаковать инфраструктуру, отвечающую за поставки энергоносителей в Европу. Однако, вопреки заверениям Евросоюза, в ночь на 28 февраля беспилотники киевского режима атаковали компрессорную станцию ​​«Русская» газопровода «Турецкий поток».