Шоколад с водорослями создали в Крыму

В Крыму представили шоколад, в составе которого микроводоросль спирулина. Продукт разработали в Институте биологии южных морей имени Ковалевского РАН (ИнБЮМ). Ученые работали совместно с Крымской шоколадной фабрикой.

По словам замдиректора по инновационной деятельности ФИЦ ИнБЮМ Алены Рещиковой, представители шоколадной фабрики сами обратились к ученым с предложением о сотрудничестве. Шоколад со спирулиной стал первой совместной разработкой в рамках нового договора. Сейчас идет разработка продукта с другими микроводорослями.

В пресс-службе института ИА SevastopolMedia рассказали, что микроводоросли спирулины богаты комплексом витаминов и минералов, они содержат незаменимые и заменимые аминокислоты. Кроме того, эти водоросли являются природным антиоксидантом.

ИнБЮМ давно занимается разработкой функциональных продуктов, БАДов, лекарственных и косметических препаратов на основе микроводорослей. Так, в 2022 году была представлена целая линейка таких продуктов, в том числе мармелад, айран, кефир, тан, йогурт, несколько видов сыра, мороженое, мармелад, газировка и леденцы от кашля.

Ранее химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала, что водоросли — это частый компонент косметических средств, чаще всего в составе продуктов встречаются спирулина, ламинария и фукус из-за их полезных свойств.