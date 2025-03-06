Четверо военных пострадали при падении вертолета Black Hawk в Гондурасе

Четыре военнослужащих пострадали в результате падения американского вертолета Black Hawk в Гондурасе. Об этом 5 марта сообщило агентство гражданской авиации страны на официальной странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Там отметили, что инцидент произошел близ города Комаягуа, в окрестностях авиабазы Энрике Сото Кано.

«Упал вертолет UH-60 (Sikorsky UH-60 Black Hawk. — Ред.) с четырьмя военнослужащими на борту. <...> Все они получили ранения», — говорится в заявлении.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, добавили в агентстве гражданской авиации Гондураса.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения в воздухе двух небольших самолетов на юге американского штата Аризона. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что расследует авиакатастрофу.