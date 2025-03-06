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Аэропорт Сочи стал ключевым хабом по доставке цветов к 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Аэропорт Сочи превратился в важный логистический центр в стране для перевозки цветочной продукции. Объемы увеличились в преддверии 8 Марта.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта, с 20 февраля по 5 марта через Сочи отправили порядка 96 т цветов. Это на 26% больше, чем за тот же период 2024 года. В десятки городов России транспортировали розы, тюльпаны, хризантемы, лилии и ирисы из теплиц Краснодарского и Ставропольского краев.

Основная часть транспортировки пришлась на авиакомпанию «Аэрофлот»/«Россия» (28 т). Затем идут «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines/»Икар» и S7 Airlines.

В пресс-службе аэропорта Сочи констатировали значительное увеличение объемов перевозок цветов через Сочи за последние три года. Так, с 2023 по 2025 год аэропорт отправил 242 т цветов. Во многом это стало возможным благодаря внедрению современных стандартов хранения и логистики. В частности, в аэропорту работают три холодильные камеры общей площадью 220 куб. м, позволяющие поддерживать индивидуальные температурные режимы для каждого вида цветов.

Ранее флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рассказала о правилах выбора букета на 8 Марта. Возлюбленным на 8 Марта можно подарить пионовидные розы, мамам и бабушкам — тюльпаны или астры, коллегам — тюльпаны или гвоздики.

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