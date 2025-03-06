Каллас заявила о трудностях ЕС из-за блокирования Венгрией мер по Украине

Евросоюз (ЕС) испытывает всё больше трудностей из-за того, что Венгрия блокирует решения объединения по оказанию помощи Украине. Об этом 6 марта заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время общения с журналистами в преддверии саммита ЕС.

«Это становится всё труднее, и поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции желающих [помогать Украине], чтобы одна страна не могла блокировать все остальные», — сказала она.

При этом Каллас подчеркнула, что ЕС всё еще стремится достичь единства среди 27 стран — участниц объединения.

Газета Politico сообщила 5 марта, что в ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии. Согласно черновику подготовленного итогового заявления, ЕС обязан «продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь». По данным источников газеты, Венгрия выразила несогласие по данному поводу.

По данным агенства Bloomberg, ЕС ищет способ обойти возражения Будапешта. СМИ уточняло, что председатель Евросовета Антонио Коста в ходе саммита будет пытаться найти консенсус с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.