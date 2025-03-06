Реклама
Прямой эфир
Авто
АвтоВАЗ объявил о запуске собственного бренда коммерческих автомобилей
Мир
Каллас заявила о трудностях ЕС из-за блокирования Венгрией мер по Украине
Мир
Четверо военных пострадали при падении вертолета Black Hawk в Гондурасе
Мир
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России
Мир
Состояние Маска сократилось на $110,8 млрд из-за падения акций Tesla
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Андреевка в ДНР
Мир
Лавров назвал приостановку помощи США Киеву возможностью быстро завершить конфликт
Мир
Песков сообщил об отсутствии сигналов от Франции о готовности к контактам с РФ
Мир
Фицо заявил о краже половины отправленных Украине от ЕС средств
Политика
Путин назначил Александра Дарчиева послом РФ в США
Мир
Белоусов поблагодарил участвовавших в освобождении Андреевки в ДНР военных
Армия
Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по позициям ВСУ в Запорожской области
Мир
Умер легендарный теннисист Фред Столле
Армия
Дрон «Аватар» для разведки на глубину до 40 км разработали для бойцов ВС РФ
Мир
Жители Австралии обложили дома песком в ожидании циклона «Альфред»
Мир
Министр обороны Франции пообещал помочь с передачей разведданных Украине
Армия
Четыре десантника взяли в плен 10 боевиков ВСУ в приграничье Курской области
Сюжет:

Каллас заявила о трудностях ЕС из-за блокирования Венгрией мер по Украине

0
EN
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Евросоюз (ЕС) испытывает всё больше трудностей из-за того, что Венгрия блокирует решения объединения по оказанию помощи Украине. Об этом 6 марта заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время общения с журналистами в преддверии саммита ЕС.

«Это становится всё труднее, и поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции желающих [помогать Украине], чтобы одна страна не могла блокировать все остальные», — сказала она.

При этом Каллас подчеркнула, что ЕС всё еще стремится достичь единства среди 27 стран — участниц объединения.

Знаки несогласия: европейцы против отправки солдат на Украину
Западные союзники могут попытаться усилить позиции Киева с помощью наемников

Газета Politico сообщила 5 марта, что в ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии. Согласно черновику подготовленного итогового заявления, ЕС обязан «продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь». По данным источников газеты, Венгрия выразила несогласие по данному поводу.

По данным агенства Bloomberg, ЕС ищет способ обойти возражения Будапешта. СМИ уточняло, что председатель Евросовета Антонио Коста в ходе саммита будет пытаться найти консенсус с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025