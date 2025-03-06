СМИ сообщили о готовности Турции обсуждать отправку миротворцев на Украину

Турция готова обсуждать миссию по отправке миротворцев на Украину, если это поможет для достижения мира. Об этом 6 марта сообщает газета Milliyet, ссылаясь на источник в минобороны страны.

«Вопрос о содействии миссии, который поднимался в различных средствах массовой информации, но еще не был помещен в концептуальные рамки, будет совместно оцениваться всеми заинтересованными сторонами, если это будет сочтено необходимым для установления региональной стабильности и мира», — рассказал собеседник.

По его словам, Турция считает, что прочный мир может быть достигнут «посредством равного и справедливого представительства обеих сторон». Он добавил, что Анкара будет поддерживать все инициативы, направленные на обеспечение мира в Черном море.

Ранее, 23 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев на Украине. Отмечается, что силам государств объединения не хватает потенциала, который есть у военных США.