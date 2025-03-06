Reuters узнало о планах Трампа лишить украинцев временного правового статуса

Белый дом планирует лишить украинских беженцев в США временного правового статуса. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 тыс. украинцев, бежавших от конфликта», — пишет издание.

Отмечается, что это может привести к ускоренной депортации лишенных статуса украинских мигрантов. Кроме того, мера, вероятно, будет принята уже в апреле текущего года, подчеркнуло Reuters.

Накануне газета Welt сообщила, что в Германии ожидают новый массовый поток беженцев с Украины в связи с решением администрации Трампа прекратить военную помощь Киеву. Эксперты предполагают, что большинство украинских беженцев приедут именно на север ФРГ, как и три года назад, поскольку там уже сформировалась украинская диаспора.