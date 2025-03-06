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Эксперты рассказали о способах достижения поставленных целей в борьбе с курением

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Фото: Getty Images/Pixelimage
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Фактическая реализация существующих в национальном законодательстве регулирующих норм, нацеленных на борьбу с курением, будет более эффективным механизмом для решения данной задачи, нежели дальнейшее увеличение числа этих норм. Это констатировали опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о планах снижения распространенности курения в России к 2030 году до 16% в рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого».

«Достижение целевых показателей в борьбе Минздрава с распространением курения исторически во многом обусловлено внедрением в российское регулирование положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), со дня вступления в силу которой недавно исполнилось 20 лет. Сторонами этой конвенции являются183 государства, население которых охватывает 90% нашей планеты», — отмечает доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов.

По мнению Строганова, на сегодня российское законодательство в полной мере соответствует требованиям Рамочной конвенции ВОЗ. «Учитывая принятый в России в 2013 году и несколько раз обновлявшийся с той поры профильный Федеральный закон „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции“, обязательные нормы и положения РКБТ ВОЗ уже нашли достаточное отражение в национальном регулировании. Кроме того, только за последние несколько лет в силу вступили более 20 связанных запретительных инициатив», — считает эксперт.

По словам Игоря Строганова, путем к реальному сокращению количества курильщиков может стать обеспечение системного и добросовестного исполнения уже вступивших в силу правовых норм в области борьбы с табакокурением, а не создание новых запретительных инициатив.

Как указывают эксперты, дальнейшее ужесточение политики в сфере производства и продажи табачных и никотинсодержащих изделий не только не решит существующих проблем, но и добавит новые — такие, как «серый» импорт и нелегальное распространение опасного для здоровья контрафакта.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ Михаила Перельмана, дополнительные запреты окажутся контрпродуктивными для достижения поставленных Министерством здравоохранения целей. «Инструментарий РКБТ ВОЗ предполагает две формы мер борьбы с распространением табакокурения — ценовые и неценовые. Первые — это прямые и косвенные налоги, например акциз на табак. Вторые — ограничения на рекламу, открытую выкладку и подобные им меры. Учитывая многообразие таких норм, уже инкорпорированных в российское законодательство из РКБТ ВОЗ, введение дополнительных ограничений, тем более жестких, включая полный запрет отдельных видов продукции или полный запрет на потребление табачной и никотинсодержащей продукции с определенного возраста выглядит избыточным и контрпродуктивным», — заявил Перельман.

Михаил Перельман подчеркнул важность обеспечения реального исполнения существующих в нашем законодательстве норм и правовых инструментов вместо внедрения запретительных подходов, которые, как показывает опыт ряда развивающихся стран, включая Южную Африку и Панаму, приводят к значительному росту нелегального рынка, фактически лишая смысла меры по борьбе с курением как таковые.

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