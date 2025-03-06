В Находке задержали иностранный танкер Sagar Violet из-за трехмесячных долгов морякам
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- В Находке задержали иностранный танкер Sagar Violet из-за трехмесячных долгов морякам
В Находке задержали иностранный танкер Sagar Violet из-за трехмесячных долгов морякам, общая сумма которых уже превысила несколько сотен тысяч долларов. Об этом 6 марта сообщает «РБК Восток» в Telegram-канале со ссылкой на председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
«Судно зашло в порт Козьмино — после того как водолазы его обследуют, на борту состоится встреча инспекторов Российского профессионального союза моряков (РПСМ) и транспортной прокуратуры с российскими моряками», — проинформировала пресс-служба на сайте профсоюза моряков за несколько дней до этого.
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