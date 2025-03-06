Зоозащитники украли изнуренных голодом поросят со скандальной выставки в Дании

Активисты по защите прав животных украли поросят со скандальной выставки в Копенгагене, которых морили голодом. Об этом 5 марта сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на художника инсталляции Марко Эваристти.

«Три поросенка, которых держали голодными в рамках скандальной художественной выставки в Дании, привлекшей международное внимание, были украдены», — следует из публикации.

По задумке автора инсталляции, выставка должна была «повысить осведомленность о страданиях, вызванных массовым производством мяса». Поросят лишили еды и воды, вследствие чего они могли погибнуть.

Эваристти рассказал, что уже подал заявление в полицию. Позже он узнал о причастности своего друга к похищению, который помог зооактивистам освободить животных.

«Но потом я подумал об этом несколько часов и понял, что, по крайней мере, так у поросят будет счастливая жизнь», — рассказал автор выставки.

На выставке Эваристти «И теперь тебе не все равно» была представлена импровизированная клетка, созданная из тележек для покупок, в которой находились три поросенка. Как отметил автор инсталляции, цель экспозиции состояла в привлечении внимания к жестокостям современного свиноводства в Дании.

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