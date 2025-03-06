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ПСЖ без вратаря сборной Сафонова проиграл «Ливерпулю» на последних минутах ЛЧ

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Футбольный клуб (ФК) «Ливерпуль» выиграть в гостях у «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ) на последних минутах матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов всю игру просидел на скамейке запасных.

Матч прошел 5 марта в Париже и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Английский ФК одержал победу благодаря вышедшему на 86-й минуте полузащитнику Харви Эллиоту. Он забил гол в контратаке на следующую минуту после своего появления на футбольном поле и открыл счет. Отличившийся у «Ливерпуля» 21-летний футболист принес команде победу.

При этом полузащитник ПСЖ Хвич Кварацхелия забил год на 20-й минуте игры, но после пересмотра повтора он был отменен.

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О том, что «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов сообщалось 21 февраля. Тогда же уточнялось, что ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

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