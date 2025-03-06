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В Турции начнут применять роботов-собак для борьбы с пожарами

Türkiye: в Турции начнут использовать роботов-собак для борьбы с пожарами
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Фото: ТАСС/China News Service
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Министерство транспорта и инфраструктуры Турции намерено «открыть новую эру пожаротушения» в стране и привлечь роботов-собак к борьбе с пожарами. Об этом 6 марта сообщает газета Türkiye.

«Благодаря новой технологии роботы-собаки начнут пожарное патрулирование на крупных промышленных предприятиях и критически важных объектах. Шведская охранная компания Securitas, работающая в 44 странах мира, предоставляет услуги по тушению пожаров в 15 странах, включая Турцию», — сообщает издание.

Такие изменения были анонсированы после произошедшего в январе крупного пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которого погибли 78 человек.

«Первые 180 секунд в начале пожара имеют решающее значение. Если в течение этого периода не вмешаться, пожар будет трудно контролировать, и он нанесет непоправимый ущерб. Самой распространенной причиной пожаров на промышленных объектах Турции и Европы являются неисправности электрооборудования», — рассказал генеральный директор пожарной службы Securitas Угур Йертут.

Пожар на горнолыжном курорте в Турции. Что известно

Масштабный пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января 2025 года. В нем погибли 78 человек. Возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м. Уточнялось, что в здании находилось почти 240 постояльцев. 26 января владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль назвал персонал гостиницы виновным в пожаре.

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