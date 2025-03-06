Реклама
Прямой эфир
Общество
В Хакасии ограничили движение на двух автодорогах из-за тумана
Общество
Россиянам напомнили о резко возросшей выплате по больничному в 2025 году
Мир
NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 
Мир
Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад
Армия
На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты поразили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 6 марта
Экономика
Россияне увеличили траты на шопинг в 2025 году
Мир
Медведев предрек Макрону «исчезновение» после 14 мая 2027 года
Мир
Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику
Мир
Нидерланды выделят на помощь Украине €3,5 млрд в 2026 году
Мир
Протестующие устроили стычки с полицией у парламента Греции
Мир
Правительство Ирландии приняло позволяющий отправить войска на Украину закон
Мир
Канада подала иск в ВТО из-за таможенных пошлин США
Мир
В Уругвае сообщили о планах присоединиться к банку БРИКС
Спорт
FIFA назвала сумму призового фонда клубного чемпионата мира по футболу — 2025
Культура
Минимум десять западных звезд приедут в Россию в 2025 году
Мир
В Ватикане назвали стабильным состояние папы римского

Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о российской угрозе Европе

0
EN
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон поднимает градус русофобии, чтобы cтать единоличным лидером Евросоюза. Об этом 6 марта заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза», — рассказал он «РИА Новости».

Шеремет уличил Макрона в желании стать новым Наполеоном, при этом депутат предрек политику прилюдное поражение.

Кроме того, он также посоветовал президенту Франции не предпринимать никаких агрессивных действий против России, которая способна «дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы».

Игры атома: в РФ усомнились в возможностях Парижа и Лондона взять под свой ядерный щит Европу
Как политика США при Трампе заставляет нервничать союзников Вашингтона

Ранее в этот день французский лидер заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Также Макрон призвал ЕС обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира». Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе в Париже состоится встреча начальников генеральных штабов Вооруженных сил (ВС) ряда стран, которая будет посвящена обсуждениям по Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025