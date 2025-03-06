Президент Франции Эммануэль Макрон поднимает градус русофобии, чтобы cтать единоличным лидером Евросоюза. Об этом 6 марта заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза», — рассказал он «РИА Новости».

Шеремет уличил Макрона в желании стать новым Наполеоном, при этом депутат предрек политику прилюдное поражение.

Кроме того, он также посоветовал президенту Франции не предпринимать никаких агрессивных действий против России, которая способна «дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы».

Ранее в этот день французский лидер заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Также Макрон призвал ЕС обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира». Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе в Париже состоится встреча начальников генеральных штабов Вооруженных сил (ВС) ряда стран, которая будет посвящена обсуждениям по Украине.