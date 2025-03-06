Реклама
Сюжет:

Вертолет Ка-52 нанес удар по живой силе ВСУ в приграничье Курской области

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
Экипаж военного вертолета Ка-52 в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» нанес удар ракетами по скоплению живой силы и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в военном ведомстве.

После нанесения удара по целям вертолет выполнил маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрелил тепловые ловушки.

В Минобороны подчеркнули, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.

Дорога победы: контроль трассы Суджа – Рыльск приближает освобождение Курской области
Взятие Свердликово решило сразу две задачи для последующего наступления

Днем ранее расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по пехоте ВСУ в приграничье Курской области. Полученные с беспилотника кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей в режиме реального времени.

