СМИ назвали причины отказа России от зерновой сделки в 2024 году
В 2024 году Россия отказалось от предложенной Украиной через Турцию новой зерновой сделки, носившей «односторонний характер». Об этом 5 марта сообщил телеканал RT.
«В ноябре прошлого года Киев еще раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции. Они по поручению президента России были всесторонне рассмотрены в МИД и Минобороны», — говорится в сообщении.
Однако далее уточняется, что от сделки было решено отказаться, «поскольку предложения носили односторонний характер».
В октябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о невыполнении Западом условий зерновой сделки. Также, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российский лидер ищет условия для достижения постоянного прекращения огня на Украине, Песков сказал, что это нужно уточнять у самого главы турецкого государства.