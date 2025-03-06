Россиянам напомнили о резко возросшей выплате по больничному в 2025 году

Выплаты по больничному листу возросли до 5,7 тыс. рублей в день, что поможет гражданам не потерять доход во время болезни. Об этом в четверг, 6 марта, в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«За последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу», — сообщила эксперт.

Кроме того, Коваленко пояснила, что рост пособия связан с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), индексация которого осуществляется каждый год.

При этом в прошлом году максимальная выплата составляла чуть более 4 тыс. рублей, а в следующем размер пособия будет достигать до 6,8 тыс. рублей.

Ранее, 19 февраля, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что социальные пенсии планируется проиндексировать на 14,75% с 1 апреля текущего года. По словам Котякова, увеличение соцпенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению поспособствует повышению доходов для 4,2 млн россиян.