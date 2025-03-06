Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области
Мир
В Бельгии предложили производить оружие на бывшем автозаводе Audi
Армия
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению техники и живой силы ВСУ в Курской области
Мир
Премьер Палестины призвал принять план Каира по восстановлению Газы
Мир
В Аргентине из-за проливных дождей погибли шесть человек
Происшествия
В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности
Мир
В британской тюрьме приостановили визиты к заключенным из-за нашествия клопов
Общество
Задержанную в Сочи блогера Митрошину доставили в Москву
Мир
В Сирии сообщили о более 130 убитых в ходе боестолкновений мирных жителей
Мир
Колумбийский университет в США лишили $400 млн грантов из-за антисемитизма
Мир
Названа причина смерти двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены
Мир
Трамп уволил занимавшегося помилованиями министра юстиции США
Мир
Бельгия анонсировала поставку оружия Украине на €1 млрд
Мир
У берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Экономика
Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. на фоне форума в Белом доме
Происшествия
ВСУ выпустили 98 боеприпасов по территории ДНР за сутки

Боевая работа расчета Д-20

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025