Политик назвал банкротство и безработицу главными угрозами для Франции

Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что главной угрозой для страны является не Россия, а банкротство и безработица. Об этом он 5 марта он заявил в эфире телеканала CNEWS.

«Настоящая экзистенциальная угроза для Франции не Россия, потому что это ложь. Это банкротство страны, потеря рабочих мест. [Президент Франции Эммануэль] Макрон хочет потратить десятки миллиардов евро, и это не на армию, а на латание дыр [в бюджете]. Вторая фундаментальная угроза — это наркоторговцы, нелегальная миграция, исламистский терроризм», — высказался политик.

В своем выступлении он коснулся и конфликта на Украине, который, по его словам, деклассирует Европу на 50 лет в промышленном и экономическом плане.

«Нужно демилитаризовать Украину, этого хотел еще [бывший президент Жак] Ширак. Американцы же вплоть до прихода [президента США Дональда] Трампа к власти хотели вплотную продвигаться к границам России, что противоречит всем обязательствам, взятым после падения Берлинской стены», — напомнил политический лидер.

5 марта Макрон заявил о наращивании военного бюджета Франции без повышения налогов. По его словам, это будут новые инвестиции, которые потребуют привлечения не только частного финансирования, но и государственного финансирования, без повышения налогов.