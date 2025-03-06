Правительство Ирландии приняло позволяющий отправить войска на Украину закон

Правительство Ирландии приняло законопроект, который разрешает отправку войск на Украину для защиты ирландских должностных лиц. Об этом 5 марта сообщила газета The Irish Times.

«[Изменения] особенно важны с точки зрения поддержки ирландских граждан, это способствует защите наших посольств и выполнению функций личной охраны за рубежом», — приводит издание слова министра обороны Ирландии Саймона Харриса.

Таком образом, подразделения спецназа Ирландских сил обороны могут быть задействованы для охраны посольства и представительств страны на Украине и в других странах.

3 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о неготовности ставить на голосование вопрос об отправке войск на Украину. До этого, 28 февраля, «Известия» сообщали, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить на Украину вооруженный миротворческий контингент, подобный контингентам ООН.