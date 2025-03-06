Глава МИД Канады заявила о сближении Канады с ЕС из-за пошлин США и ситуации на Украине

Канада сближается с Европейским союзом (ЕС) в связи с ситуацией на Украине и торговыми пошлинами США, обострившими канадско-американские отношения. Об этом в четверг, 6 марта, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в ходе пресс-конференции, видеотрансляция которой велась телеканалом CPAC.

«Нам следует быть всё ближе к ЕС. У нас имеется соглашение о свободной торговле с ЕС. <…> и очевидно, с учетом происходящего на Украине мы становимся всё ближе и ближе к европейцам», — сказала Жоли.

Дипломат добавила, что обсуждения о введенных пошлинах между сторонами продолжаются. При этом Оттава не собирается жертвовать своими интересами, подчеркнула глава МИД Канады.

«Мы никогда не будет вести переговоры в ущерб себе», — сообщила Жоли.

Кроме того, дипломат анонсировала скорое появление нового премьер-министра Канады. По ее словам, большим вопросом станет экономический план государства.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны против страны. Он также анонсировал введение Оттавой 25-процентных пошлин на импорт из Штатов на сумму $125 млрд через 21 день. Трамп, в свою очередь, 5 марта обвинил Трюдо в политизации проблем с пошлинами ради власти.

6 января Джастин Трюдо объявил, что покинет пост председателя Либеральной партии после избрания нового лидера. Он поделился, что не сможет быть лидером на следующих выборах из-за внутренних распрей.