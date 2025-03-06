Реклама
Прямой эфир
Общество
В Хакасии ограничили движение на двух автодорогах из-за тумана
Общество
Россиянам напомнили о резко возросшей выплате по больничному в 2025 году
Мир
NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 
Мир
Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад
Армия
На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты поразили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 6 марта
Экономика
Россияне увеличили траты на шопинг в 2025 году
Мир
Медведев предрек Макрону «исчезновение» после 14 мая 2027 года
Мир
Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику
Мир
Нидерланды выделят на помощь Украине €3,5 млрд в 2026 году
Мир
Протестующие устроили стычки с полицией у парламента Греции
Мир
Правительство Ирландии приняло позволяющий отправить войска на Украину закон
Мир
Канада подала иск в ВТО из-за таможенных пошлин США
Мир
В Уругвае сообщили о планах присоединиться к банку БРИКС
Спорт
FIFA назвала сумму призового фонда клубного чемпионата мира по футболу — 2025
Культура
Минимум десять западных звезд приедут в Россию в 2025 году
Мир
В Ватикане назвали стабильным состояние папы римского

В Ватикане назвали стабильным состояние папы римского

0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Состояние госпитализированного в феврале папы римского Франциска остается стабильным, новых аффективно-респираторных приступов не было. Об этом в среду, 5 марта, сообщил официальный новостной портал Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«Святой отец оставался стабильным и сегодня, без каких-либо эпизодов дыхательной недостаточности», — говорится в медицинской сводке о состоянии здоровья понтифика.

Уточняется, что лечение продолжается, были усилены дыхательная и физиотерапии. Весь день папа римский провел в кресле.

«Учитывая сложность клинической ситуации, прогноз остается неопределенным», — следует из публикации.

При этом папа римский чередует отдых с работой. Так, сегодня он принял участие в обряде по случаю дня начала Великого поста у католиков — Пепельной среды, совершил рабочий звонок и причастился.

«Папа римский очень тепло относится к России»
Художник Никас Сафронов — об аудиенции у Франциска I, будущей выставке в Ватикане и картинах передвижников в покоях понтифика

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны. 3 марта, сообщалось, что папа римский перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025