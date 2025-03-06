В Ватикане назвали стабильным состояние папы римского

Состояние госпитализированного в феврале папы римского Франциска остается стабильным, новых аффективно-респираторных приступов не было. Об этом в среду, 5 марта, сообщил официальный новостной портал Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«Святой отец оставался стабильным и сегодня, без каких-либо эпизодов дыхательной недостаточности», — говорится в медицинской сводке о состоянии здоровья понтифика.

Уточняется, что лечение продолжается, были усилены дыхательная и физиотерапии. Весь день папа римский провел в кресле.

«Учитывая сложность клинической ситуации, прогноз остается неопределенным», — следует из публикации.

При этом папа римский чередует отдых с работой. Так, сегодня он принял участие в обряде по случаю дня начала Великого поста у католиков — Пепельной среды, совершил рабочий звонок и причастился.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны. 3 марта, сообщалось, что папа римский перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.