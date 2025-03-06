Эксперт дала советы по грамотному распределению бюджета

Основа финансовой грамотности — правильное распоряжение бюджетом. В это понятие входит планирование трат, оптимизация расходов и создание накоплений. Когда речь идет о покупках, важно разделять их по нескольким принципам: крупные и небольшие, обязательные и опциональные. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала «Известиям» 6 марта о том, как совершать покупки любой категории с умом.

«К обязательным, но не особо крупным тратам можно отнести все бытовые нужды — продукты питания, необходимые товары для дома, товары для ухода за собой. К этой категории покупок нужно подходить мудро, несмотря на то, что расходы кажутся незначительными», — пояснила Матвеева.

По ее словам, можно прибегать к методам дополнительной выгоды. Так, бытовую химию можно закупать сразу оптом, уходовые товары по сезонным акциям и клиентским дням разных брендов, а продукты — с применением программ лояльности и кешбэк-сервисов, чтобы при последующем походе в магазин экономить и оплачивать часть покупок баллами.

Кроме того, не стоит забывать и про базовое сравнение цен в разных супермаркетах, а также специальные предложения на те или иные товары, отметила Матвеева. К примеру, готовые блюда собственных торговых марок магазина могут оказаться дешевле, чем покупка всех ингредиентов отдельно.

«Когда речь идет об обязательных больших покупках, то первым делом стоит заняться планированием. Допустим, вам в этом году нужно обновить бытовую технику дома — начните распределять расходы так, как комфортно. А главное — зафиксируйте где-то, что и в какой месяц вы купите», — подчеркнула эксперт.

По мнению специалиста, следующий важный шаг — создание бюджета на покупки. Оптимальный метод — откладывать определенную сумму денег после получения каждого дохода. Также не стоит забывать и про бытовую экономию, которая поможет отправлять к накоплениям большие суммы.

«Некоторые покупки всё же ставят нас в ступор — обычно это касается необязательных трат. Если вы действительно сомневаетесь, нужно ли вам новое платье или даже новый телефон, возьмите комфортную паузу. За это время поразмышляйте, насколько покупка будет оправдывать себя. В зависимости от размера покупки длительность перерыва на обдумывание может быть разной. Ведите честный внутренний диалог, чтобы принять взвешенное решение», — подытожила Матвеева.

Ранее, 10 января, сообщалось, что порядка 43% респондентов считают, что финансовые цели следует обсуждать регулярно либо хотя бы раз в несколько месяцев. Об этом говорилось в исследовании банка ВТБ. Более половины россиян (51%) ставят перед собой цель создать подушку безопасности для своей семьи. Около трети опрошенных (34%) планируют накопить на покупку жилья, а основная финансовая цель для 28% респондентов — обеспечить себе достойную старость. Кроме того, четверть россиян (25%) стремится накопить на образование детей, а 8% хотят купить для них жилье.