В Москве наградили победителей конкурса «Дальний Восток — земля приключений»

В Москве объявили победителей всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений», в котором приняли участие почти 700 человек. Церемония прошла 5 марта в Национальном центре «Россия».

Конкурсанты сняли короткометражные фильмы о своих путешествиях по Дальнему Востоку. Участники прошли длинный путь в десятки километров пешком, по воде и на собачьих упряжках, чтобы показать красоту региона.

«Каждым маршрутом, который вы прошли, о котором рассказали, про который сняли фильм, вы кому-то открываете глаза на Дальний Восток нашей Родины», — отметил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гран-при за лучшее путешествие получил житель Москвы — за ролик о потухшем вулкане Креницына на Сахалине. Также он выиграл и 3 млн рублей.