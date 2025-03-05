Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд признал законным передачу ему из районного суда и рассмотрение в закрытом режиме дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом 5 марта «Известиям» рассказали в суде.

«Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитников Иванова на передачу дела по подсудности из Хамовнического райсуда Москвы в Мосгорсуд, постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Ранее ходатайство о передаче дела по подсудности в городской суд было заявлено стороной обвинения. Судья Хамовнического суда удовлетворила ходатайство о передаче дела, апелляция сегодня утвердила это решение.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Иванов был отстранен от должности.

Заключительное обвинение по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны и его бывшего подчиненного, обвиняемых в растрате и отмывании денег, прокуратура утвердила 20 января.