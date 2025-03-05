МИД РФ предупредил об ответе на объявление атташе персоной нон грата в Румынии
РФ ответит на решение Румынии объявить российского военного атташе и его заместителей персонами нон грата. Об этом 5 марта сообщил МИД России в комментарии «РИА Новости».
Министерство иностранных дел Румынии объявило персонами нон грата российского военного, военно-воздушного и военно-морского атташе, а также его заместителей ранее в этот же день. Бухарест обвинил их в якобы нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в МИД РФ.
Ранее, 14 февраля, румынское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ Елену Копнину после обнаружения обломков беспилотника на территории республики. Ей было передано решительное осуждение в связи с якобы «неоднократным нарушением воздушного пространства» республики.