В Москве прошел «Форум в большом городе»

В Москве 5 марта впервые прошел «Форум в большом городе» от платформы VK, собравший самых успешных женщин России.

В число спикеров мероприятия вошла глава Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова. В своем выступлении она развеяла ряд мифов о медиаиндустрии, раскрыла формулы популярных телепроектов НМГ и рассказала о создании сериала «Слово пацана».

«Женщины умеют налаживать связи, но плохо умеют их использовать в профессиональном развитии, в профессиональном плане. Поэтому вот такие форумы, где девушки в очень безопасной среде могут научиться устанавливать связи и потом использовать их для своего карьерного или бизнес-продвижения, мне кажется, это очень хороший тренинг», — отметила медиаменеджер.

Также в форуме приняла участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала о работе масштабной сети из аккаунтов российских диппредставительств и влиянии политики на другие сферы.

Жаркая дискуссия между участницами развернулась о совмещении карьеры и материнства.

«Самое важное, наверное, выстроить какие-то приоритеты. Для меня всегда была семья на первом месте, я никогда это не скрывала. Поэтому, несмотря на то, что я уезжала в длительные гастроли, я потом, как мне кажется, по максимуму восполняла свое отсутствие», — рассказала народная артистка РФ Валерия.

5 марта «Известия» ознакомились с исследованием сервиса «Работа.ру» и платежного сервиса ЮKassa, согласно которому большинство россиян считают кухонные принадлежности самым неуместным подарком на Международный женский день. Наибольшее число респондентов отдали предпочтение цветам, сертификатам на покупки и угощениям.