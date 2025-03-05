За время действия внесудебного банкротства долги списали 20 тыс. пенсионеров

За время работы упрощенного внесудебного банкротства более 95 тыс. граждан подали заявки на списание долгов. Об этом 5 марта заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Большая часть обращений — свыше 72 тыс. — поступила после донастройки механизма в ноябре 2023 года. В дополнение к гражданам с оконченным исполнительным производством банкротство расширили на пенсионеров и семьи с детьми, с которых взыскивают долги больше года, а также на всех граждан, которые не могут расплатиться свыше семи лет.

«Адресная донастройка охватила самые социально незащищенные категории населения. Важно, что после расширения механизма половина обращений поступила от старшего поколения. На сегодня долги уже списали 20 тыс. пенсионеров, 4 тыс. семей с детьми и 5 тыс. граждан, которые не могли расплатиться с кредиторами более семи лет. В целом, за всё время действия внесудебного банкротства долги списаны 62 тыс. граждан», — отметил в своем выступлении министр.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак во время совещания президента России с членами правительства назвал хорошим знаком снижение банками ставок по ипотеке.