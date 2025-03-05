100 минут Трампа — как США встретили обращение президента. Детали

Президент США Дональд Трамп выступил с самым долгим за всю историю обращением к конгрессу — он говорил почти 100 минут. Оправдало ли его обращение ожидания, какая последовала реакция и почему Украине было посвящено мало времени — в материале «Известий».

О чем говорил Трамп

Совместное обращение к конгрессу президента США Дональда Трампа было преимущественно посвящено внутриполитическим вопросам. Он напомнил о своих достижениях за 42 дня президентства — сокращение случаев нелегального пересечения границы, возвращение госслужащих в офисы, заморозка средств на иностранную помощь, отказ от политики разнообразия и законодательное признание существования только двух полов.

Трамп в числе прочего призвал конгресс принять закон об уголовной ответственности родителей, которые позволяют своим детям делать операцию по смене пола. Говоря о миграционной политике, он упомянул 12-летнюю Джоселин Нунгарей и студентку Лейкен Райли, погибших от рук нелегальных мигрантов. В честь Райли назван один из первых подписанных Трампом законов, ужесточающий меры против нелегальной иммиграции. Инициативы новой администрации США в отношении трансгендерности и защиты границ получили наибольшую общественную поддержку (подробнее содержание его речи мы описали здесь).

Тему внешней политики президент США затронул вскользь. Он пересказал пост украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованный в соцсети X, в котором говорилось о готовности подписать соглашение об украинских природных ресурсах и немедленно приступить к началу мирных переговоров. До того, как США приостановили военную помощь Киеву, Зеленский выступал против любых переговоров без жестких гарантий мира для Украины.

Западная пресса ожидала, что Трамп уделит больше внимания украинскому конфликту, поскольку накануне администрация США сделала несколько резких заявлений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Эксперты полагают, что в послании конгрессу президент выбрал путь надежды, в то время как последствия конфликта в Овальном кабинете еще не преодолены, а перспектива мирных переговоров остается туманной. К тому же разрешение конфликта на Украине для Трампа не первоочередная задача, а скорее повод для проведения реформ, чтобы решить проблемы внутри США.

Реакция демократов

Некоторые представители Демократической партии отказались от первоначальной цели бойкотировать обращение Трампа, как и его инаугурацию ранее. Еще в начале выступления конгрессмен-демократ Эл Грин неоднократно перебивал президента, заявляя, что Трамп «не имеет полномочий». В результате законодателя пришлось вывести из зала. Поведение конгрессмена осудили даже его соратники, которые перед встречей решили вести себя сдержанно.

Несмотря на то что большую часть речи демократы демонстрировали неприятие позиции Трампа, они приветствовали его тезисы об Украине, расценив это как продолжение помощи Киеву. Аплодисменты продолжались даже после того, как президент обратился к публике с вопросом «Вы хотите, чтобы это [кровопролитие на Украине] продолжалось еще пять лет?» и добавил, что сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен, которую президент назвал Покахонтас, сказала «да».

Ответная речь оппозиции

С ответной речью на послание президента выступила представитель Демократической партии США, сенатор от «колеблющегося» штата Мичиган Элисса Слоткин, которая всего два месяца назад вошла в состав конгресса. В отличие от президентского послания, ее обращение длилось всего около 10 минут.

В своей речи Слоткин раскритиковала экономическую политику Трампа, заявив, что налоговые преимущества получили только его «друзья-миллиардеры», в то время как цены на продукты и жилье продолжают расти. Сенатор предупредила, что тарифы для Канады спровоцируют подорожание электроэнергии и автомобилей, а развязанная президентом торговая война навредит промышленникам и фермерам и приведет к рецессии.

Слоткин представляет достаточно нетипичную часть демократов, выступающих за безопасность границ. Когда опросы показали возросший интерес американцев к усилению пограничного контроля, демократы решили включить этот пункт в свою повестку. При этом сенатор назвала охрану границ лишь «лечением симптомов» и призвала к реформе всей иммиграционной системы. Сцену в Овальном кабинете она назвала демонстрацией отношения президента к миру.

Выступление Слоткин стало не единственным ответным словом демократов на обращение Трампа. Председатель Испанского собрания и депутат от Нью-Йорка Адриано Эспайлат выступил с ответным обращением на испанском языке, обвинив Трампа в том, что он ведет себя как монарх и вместо работы над снижением цен изменил название Мексиканского залива на залив Америки.

Эмоциональные моменты

Во время выступления Трампа зал конгресса стал наглядной демонстрацией раскола между демократами и республиканцами. В то время как одна половина зала ликовала, другая встречала слова президента освистыванием и плакатами с надписью «ложь». Этот контраст и демонстративно покидающие зал представители демократов превратили послание в шоу.

Как и ожидали аналитики, Трамп иллюстрировал свое выступление примерами из жизни простых американцев: на его выступление были приглашены семьи погибших от рук мигрантов детей и школьница, получившая серьезные травмы в результате соревнований со спортсменом-трансгендером (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией и запрещена). Впрочем, демократы тоже старались надавить на чувства публики, для чего в конгресс были приглашены уволенные сотрудники госслужб и ветераны организаций, потерявших финансирование USAID.

Несмотря на противостояние партий в конгрессе, сейчас действия Дональда Трампа поддерживают даже те американцы, кто не голосовал за него на выборах. Его подход считают жестким, но уважают за то, что президент «делает то, что обещал».

История и суть обращения

Традицию ежегодного обращения к конгрессу заложил в 1790 году первый президент США Джордж Вашингтон, а ее прообразом стала тронная речь британского монарха на открытии сессии парламента. В своем послании конгрессу глава государства дает оценку ситуации в стране и рекомендует к рассмотрению меры, которые считает необходимыми.

При президенте США Франклине Рузвельте речь главы государства перед конгрессом в начале года получила постоянное название «О положении страны». Правда в зарубежной прессе настаивают, что обращение Трампа отличается от традиционного послания и берет начало в речи Рейгана во время его первого срока: в 1881 году она была обозначена как «выступление перед совместным заседанием Конгресса по программе экономического восстановления».

Обращение к конгрессу посвящено в первую очередь теме внутренней политики. Исключение из этого правила за всю историю президентами США было сделано лишь четырежды: в 1823 году Джеймс Монро в своем послании обозначил принципы внешней политики США, в 1941 году Рузвельт заявил об угрозе национальной безопасности в связи с началом Второй мировой войны, в 2002 году Джордж Буш – младший назначил Ирак, Иран и Северную Корею «осью зла», а в 2024 году Джо Байден посчитал экзистенциальной угрозой для США конфликт на Украине.

С 1966 года у оппозиции появилось право после речи президента выступить с ответным посланием. В 2024 году после выступления Байдена перед конгрессом ответ республиканцев представила первая женщина-сенатор от Алабамы Кэти Бритт. В ответной речи она раскритиковала президента за политику в области иммиграции, экономики, борьбы с преступностью и внешней политики, заявив, что кризис на границе США стал результатом первых 100 дней правления Байдена. В 2020 году, как и в этот раз, после обращения Трампа выступила губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Тогда в ее речи, посвященной здравоохранению (в связи с пандемией COVID-19) и инфраструктурным проектам, между строк читалась готовность противостоять президенту-республиканцу любыми способами.

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