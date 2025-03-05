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Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались более 3 млн россиян

Набиуллина: самозапретом на кредиты воспользовались уже более 3 млн россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
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Возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались уже более 3 млн россиян. Об этом 5 марта сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что граждане активно применяют механизмы, способные защитить их от мошенников.

«Хороший пример — это самозапрет на кредиты. Он работает только 4 дня, но уже более 3 млн человек <...> установили самозапрет», — сказала глава ЦБ.

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Сервис с возможностью запретить выдачу кредитов самому себе заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.

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