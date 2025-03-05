Александр Милокостый, актер кино и театра. Биография

Александр Милокостый родился в 1956 году в Москве. Его отец был военно-морским офицером, а мать — преподавателем. Когда будущему актеру исполнилось шесть, его родители развелись. В то же время мальчика впервые пригласили на пробы в фильм «Я купил папу». Роль ему тогда не досталась, но его данные остались в базе киностудии имени Горького.

В 1969 году 13-летний Милокостый исполнил роль Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства» о событиях гражданской войны в России. По сюжету его герой, сын погибшего белогвардейского офицера, попадает под опеку разведчика красных Павла Кольцова (Юрий Соломин). Мальчик догадывается о настоящей миссии Кольцова, но не выдает его.

Фильм принес Милокостому всесоюзную известность. Подростка начали узнавать на улице, а его реплика «Павел Андреевич, вы шпион?» стала культовой. Талант юного актера отмечал и режиссер картины Евгений Ташков.

Сам Милокостый вспоминал, что получал от съемок колоссальное удовольствие. По словам артиста, он был в восторге от атмосферы революции и «достал всех пиротехников» просьбами подержать оружие или пострелять холостыми патронами.

Параллельно с «Адъютантом его превосходительства» Милокостый участвовал в съемках фильма «Трое» по одноименной повести Максима Горького. В нем он исполнил роль главного героя Ильи Лунина в детстве.

В 1973 году Милокостый поступил в театральное училище имени Щукина на курс Анатолия Борисова. В том же году он вновь появился на советских экранах в роли Генри Пойндекстера в фильме «Всадник без головы». Во время учебы он также снялся в картине «Гранитные острова» режиссера Бориса Дурова.

Окончив училище в 1977 году, Милокостый поступил в Театр Советской армии, где проходил военную службу. С 1979 по 1989 год актер работал в Московском областном драматическом театре. За это время он исполнил более 40 ролей.

После ухода из театра Милокостый снимался в сериалах «Испанская актриса для русского министра» (1990) и «Железный занавес» (1994–1996), однако продолжать карьеру актера не стремился и открыл свою фирму по ремонту квартир. В 2000-х годах уехал в Краков, где стал сотрудником российского консульства. Некоторое время занимал должность замдиректора НИИ промышленного транспорта.

В 2010-х годах Милокостый участвовал в съемках документальных картин об «Адъютанте его превосходительства» и «Всаднике без головы».

Александр Милокостый — личная жизнь

В браке со своей первой женой Натальей Милокостый состоял с 1984 по 1997 год. Со временем отношения с супругой стали напряженными, в семье часто происходили конфликты, и актер сообщил, что хочет развестись. После этого женщина решила избавиться от мужа, чтобы стать единственной собственницей его трехкомнатной московской квартиры, и через посредников наняла киллера.

Однако план Натальи провалился. Убийца не смог причинить вред жертве и пришел в Московский уголовный розыск с повинной. Правоохранители сообщили актеру о готовящемся покушении, а после арестовали всех участников преступной схемы.

Второй раз Милокостый женился на женщине по имени Марина, однако их брак был недолгим. Супруга ушла от актера после смерти их новорожденного ребенка. Третьей женой звезды СССР стала Гуля, детей у пары не было.

Александр Милокостый — смерть

О смерти Милокостого стало известно 5 марта 2025 года. Накануне в полицию поступило заявление о пропаже 68-летнего актера. Правоохранители вскрыли его квартиру на юго-западе Москвы и обнаружили тело артиста. Предположительно, он скончался около 10 дней назад. Признаков насильственных действий не выявлено. Среди возможных причин смерти актера рассматривают проблемы с сердцем.