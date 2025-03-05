Мосгорсуд оставил в силе приговор сыну актера Сошальского

Московский городской суд оставил в силе приговор Владимиру Сошальскому – младшему. Об этом 5 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе инстанции.

Он признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В декабре прошлого года Останкинский районный суд Москвы приговорил Сошальского-младшего к 11 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Его арестовали по делу о сбыте наркотиков в крупном размере 29 июля. В пресс-службе Главного управления МВД России по столице сообщали, что он попытался скрыться, но был остановлен правоохранителями. В ходе досмотра у мужчины изъяли три пакета с наркотиками общей массой 2,78 г.

Владимир Сошальский — советский и российский актер. Зрителю он знаком по фильмам «Академик Иван Павлов» (1949) и «Ломоносов» (1955). Артист скончался в 2007 году.