Продажи электронных полисов ОСАГО существенно выросли

За первые два месяца 2025 года в России было продано 4,6 млн полисов электронного ОСАГО, что на 25,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) в своем пресс-релизе 5 марта.

Доля е-ОСАГО составляет 70% от всех проданных за этот период полисов обязательной автогражданки, отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

На топ-10 регионов по продажам полисов е-ОСАГО, в который вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, приходится 41,5% от всех проданных полисов.

Около 20% автовладельцев новых регионов РФ купили полис ОСАГО в январе-феврале 2025 года онлайн. С 1 января 2025-го законодательство об ОСАГО действует на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«Главным образом рост продаж электронных полисов ОСАГО связан с удобством и простотой покупки такого полиса», — уточнил Уфимцев.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года в России начало в полном объеме действовать электронное урегулирование убытков по ОСАГО. С этого момента страхователи могут обратиться с заявлением о возмещении в страховую компанию дистанционно с использованием сайта или мобильного приложения страховой.

26 февраля в РСА заявили о переносе старта эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры на 30 июня 2025 года с 1 марта. В ходе согласования проекта возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.