Новак назвал хорошим знаком снижение банками ставок по ипотеке

Банки начали снижать ставки по ипотечным программам, и это хороший сигнал. Такое заявление 5 марта сделал вице-премьер РФ Александр Новак во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«На рынке ипотечного кредитования в последние дни банки начали снижать ставки, где-то на 1–1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. И это уже хороший, позитивный сигнал», — сказал Новак.

Он указал, что принято постановление правительства от 7 февраля по итогам совещания с главой государства, посвященного увеличению маржинальности льготных ипотечных программ, например семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. Вице-премьер отметил, что здесь уже видны некоторые результаты.

Он уточнил, что ситуация в экономике страны устойчивая, системных проблем в ней нет. С декабря 2024 года правительство возобновило работу подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В ее обязанности входит оценка текущего состояния конкретных сфер и степени риска снижения финансово-экономической устойчивости. При необходимости разрабатываются меры поддержки отраслей и компаний, подчеркнул Новак.

По его словам, в частности, подкомиссия актуализировала перечень системообразующих мероприятий и систему мониторинга. Как указал Новак, в периметр последнего включено до 2 тыс. компаний. Рассмотрены девять ключевых сфер экономики, в том числе промышленность, транспорт, сельское хозяйство и другие. Выработано более 40 мер поддержки. Например, принято решение о докапитализации холдинга РЖД в размере 15 млрд рублей, чтобы обеспечить спрос на покупку локомотивов и вагонов.

Ранее, 28 февраля, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров рассказал, что ведомство предлагает упростить рефинансирование ипотечного кредита. Сейчас заемщик может сталкиваться с дополнительными расходами при переходе в другой банк, потому что ему приходится долго выплачивать новый, пока не обеспеченный ипотекой кредит по повышенной ставке, объяснил он.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 27 февраля заявила, что регулятор ожидает роста ипотечного кредитования на 5% в 2025 году. Она добавила, что в первой половине 2024 года показатели по выдаче ипотеки тоже увеличивались в быстром темпе.